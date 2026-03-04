مباريات الأمس
"إيه المناحة دي؟".. أحمد شوبير يعلق على حكم تتويج الأهلي بالدوري

كتب : محمد خيري

10:44 ص 04/03/2026
علق الإعلامي أحمد شوبير على حكم المحكمة الرياضية الدولية بشأن تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، ورفض الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "هي إيه المناحة اللي البعض شغال عليها بعد حكم المحكمة الرياضية بصحة فوز الأهلي ببطولة الدوري".

الأهلي يعلن حكم المحكمة الرياضية

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي مساء الثلاثاء صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية بأحقيته الكاملة في لقب بطولة الدوري العام للموسم الماضي، مع رفض طعن المنافس.

وتوج الأهلي باللقب بعدما جمع 58 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

يُذكر أن الأهلي كان قد انسحب من مباراة الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز أمام نادي الزمالك، بسبب عدم تنفيذ طلبه بتعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة المواجهة.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري أحمد شوبير

