حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة واستقرار نسبي

كتب : محمد عبدالناصر

11:24 ص 04/03/2026
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (5)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في حالة الطقس على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات النهار، ليسود طقس مائل للدفء إلى دافئ، وسط أجواء مستقرة وهدوء نسبي في حركة الرياح.

وأوضحت الهيئة أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية، في ظل استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية بمعظم المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع متابعة مستمرة لأي تطورات في الحالة الجوية.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من "منزلي إلى تجاري
أخبار مصر

إسرائيل تشن موجة ضربات واسعة النطاق على طهران
شئون عربية و دولية

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والإمارات وعمان وسوريا
شئون عربية و دولية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة
شئون عربية و دولية

