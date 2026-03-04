مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في حالة الطقس على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات النهار، ليسود طقس مائل للدفء إلى دافئ، وسط أجواء مستقرة وهدوء نسبي في حركة الرياح.

وأوضحت الهيئة أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية، في ظل استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية بمعظم المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع متابعة مستمرة لأي تطورات في الحالة الجوية.