ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والكوسة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر، والفلفل الرومي والحامي، والخيار الصوب والبلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4 و10 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 16 و18 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.