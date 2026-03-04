انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 65 جنيهًا، ببداية تعاملات الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4856 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6244 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7285 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8325 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 58280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 258907 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 416250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.59% إلى نحو 5170 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.