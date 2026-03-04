إعلان

الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة

كتب : وكالات

11:27 ص 04/03/2026

التصدي لموجة جديدة من الصواريخ

أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى حالياً لموجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت.

وقال الجيش الكويتي في بيان له على موقع إكس: "تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تتعامل حاليًا مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت، حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي لها واعتراضها".

وتابع الجيش الكويتي في بيانه: "تؤكد رئاسة الأركان الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي وأجواء البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أنه في فجر الأربعاء، تم رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي لدولة الكويت،

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان على موقع إكس: "تم التعامل مع تلك الأهداف وتدميرها، وقد نتج عن ذلك سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض على أحد المنازل السكنية في البلاد، أسفرت عن إصابات بشرية ومادية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع: "استمرار القوات المسلحة في أداء واجباتها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها".

