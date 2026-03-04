إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:28 ص 04/03/2026

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و160 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

الجمبري الأسماك المأكولات البحرية

