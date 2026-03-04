إعلان

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب : آية محمد

11:21 ص 04/03/2026

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35939.05 جنيه، بتراجع 299.42 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37838.59 جنيه، بتراجع 31.01 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3969.64 جنيه، بتراجع 48.14 جنيه.

