بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ناهد السباعي والجمهور يعلق (صور)

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت ناهد، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجهور، كالتالي: "يا جميلة، عسل، أحلى واحدة، سكرة أوي، قمر".

يذكر أن، ناهد السباعي شاركت بعدد من الأعمال الفنية مؤخرا منها فيلم "السادة الأفاضل"، وفيلم "بنات الباشا" وعرضا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.

وتنتظر السباعي عرض مسلسل "فوبيا" بطولة نيرمين الفقي، سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد الرافعي، غادة طلعت، وآخرين، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.