جيش الاحتلال: جميع الخيارات مطروحة لعملية برية محتملة في لبنان

كتب : محمد جعفر

11:01 ص 02/03/2026

إيفي ديفرين

قال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، إن إسرائيل تضع "جميع الخيارات على الطاولة" لعملية برية محتملة في لبنان.

وفي تصريحات له اليوم الإثنين، قال دفرين إن إسرائيل استدعت أكثر من 100 ألف جندي احتياطي منذ بدء الحرب مع إيران يوم السبت، مشيرًا في سياق متصل إلى أن الحزب الله سيدفع الثمن: "سيدفع حزب الله ثمناً باهظاً جداً لهذا".

أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل خلال الليل، فيما ردت إسرائيل بضرب عشرات الأهداف في بيروت وجنوب لبنان.

إيفي دفرين جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل إيران وأمريكا

