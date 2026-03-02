الغاز الأوروبي يقفز 25% مع اضطراب الشحن عبر هرمز

قفزت العقود الآجلة المرجعية للغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة بلغت 25%، مسجلة أكبر صعود يومي منذ أغسطس 2023، على خلفية اتساع نطاق العمليات العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من شبه توقف لحركة ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت بلومبرج بأن المضيق يمثل شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نحو 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال حول العالم، بالتوازي مع قفزة حادة في أسعار النفط.

ويعد هذا التطور أخطر تحدٍ لأسواق الغاز منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أعادت رسم خريطة تدفقات الطاقة الدولية ودفعت أوروبا إلى البحث عن بدائل سريعة للإمدادات الروسية.

ورغم أن دول آسيا تستحوذ على النصيب الأكبر من واردات الغاز المسال من الشرق الأوسط، فإن أي تعطل في الإمدادات سيؤدي إلى احتدام المنافسة على الشحنات الفورية، ما يرفع الأسعار عالميًا، بما في ذلك في السوق الأوروبية.

وتبدو أوروبا الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمة، مع تراجع مخزوناتها عن المستويات الموسمية المعتادة، وحاجتها لضخ كميات كبيرة من الغاز المسال خلال الصيف لإعادة ملء المخزونات قبل حلول الشتاء.

وبحسب تقديرات جولدمان ساكس، فإن توقف الشحن عبر مضيق هرمز لمدة شهر قد يدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من الضعف.

وتفاقمت حدة النزاع عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران، أعقبها رد إيراني استهدف عدة دول في المنطقة.

وأظهرت بيانات ملاحية أن ناقلات غاز مسال كانت تستعد للتحميل في قطر والإمارات بدأت تؤجل رحلاتها أو تغير مساراتها تحسبًا للمخاطر.

وسجلت العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر الأمامي المعيار الأوروبي ارتفاعًا بنحو 20% لتصل إلى 38.44 يورو لكل ميجاواط/ساعة، في انعكاس مباشر لحالة القلق في الأسواق.

وفي ظل تسارع الأحداث، تبقى أسواق الطاقة رهينة لمسار التصعيد الجيوسياسي، إذ إن أي تعطل مطوّل في تدفقات الغاز عبر مضيق هرمز قد يعيد تشكيل خريطة الإمدادات العالمية ويفرض ضغوطًا سعرية قوية، خاصة على أوروبا التي تواجه سباقًا مع الزمن لتأمين احتياجاتها قبل الشتاء، وسط أجواء من التقلب وعدم اليقين.

