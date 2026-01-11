إعلان

بيومي فؤاد يعتذر باكيًا لمحمد سلام: "لو زعلان مني أنا آسف"

كتب - معتز عباس:

11:26 م 11/01/2026 تعديل في 11:32 م
    بيومي فؤاد يبكي على الهواء

اعتذر الفنان بيومي فؤاد إلى الفنان محمد سلام، عقب ظهوره في بودكاست "شقة التعاون"، تقديم الفنان حسام داغر، وذلك على ما بدر منه الفترة السابقة، مؤكدًا على احترامه الشديد له

ووجه بيومي فؤاد رسالة إلى سلام باكيًا: "نفسي أشوفلك حاجة في رمضان السنة دي، ربنا يوفقك ويصلح الحال وأنا عارف معدنك، ربنا يعدي المسأله على خير وأنت تعلم مين بيومي فؤاد كويس وربنا يوفقك وتكسر الدنيا وأشوفك في كل الشغل".

وأضاف: "لو زعلان مني أو لو ضايقتك في أي حاجة بجد أنا آسف، عشان كدا الناس زعلوا مني أوي، لكن أنا أخطأت ودا حق الخطأ ويمكن ربنا عمل كدا لأن احنا ماشيين في الدنيا بنغلط وبنتنمر وبنهزر وبنغضب وحاجات كتير".

تفاصيل وأحداث فيلم "ابن مين فيهم"

يشارك ببطولة فيلم "ابن مين فيهم"، كل من أحمد عصام السيد، رانيا يوسف، شيماء سيف، دينا محسن، تأليف لؤي السيد، إخراج هشام فتحي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رشدي، رجل أعمال مستهتر، يعيش حياته بلا التزامات، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة التي لا تعرف المساومة ماجدة، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ، ويؤدي هذا الصدام إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية في رحلتهم للبحث عن ابن رشدي، ليستعرض الفيلم موضوعات مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.

