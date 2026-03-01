قفزة تاريخية جديدة.. الجنيه الذهب يتخطى 60 ألف جنيه

واصل الذهب في السوق المحلية موجته الصعودية، ليكسر سعر الجنيه الذهب حاجز 60 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه، في انعكاس فوري للارتفاعات المتتالية في أسعار الأعيرة المختلفة محليًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 60080 جنيهًا، مع وجود فروق سعرية محدودة من تاجر لآخر وفقًا لقيمة المصنعية وهوامش الربح، ويعبر هذا السعر عن قيمة الذهب الخالص داخل الجنيه دون إضافة قيمة المصنعية أو الدمغة.

وقفزت أسعار الذهب في مصر لتسجل قمة تاريخية جديدة ببداية التعاملات؛ حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7510 جنيهًا.

كما سجل عيار 24 مستوى 8585 جنيهًا للجرام، وبلغ عيار 18 نحو 6435 جنيهًا.

يأتي ذلك تزامنًا مع الضربات الأمريكية الإيرانية، على الرغم من إغلاق البورصات العالمية، ومن المقرر عودة البورصات للعمل غدا الاثنين.

