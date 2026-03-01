ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 57.28 جنيه للشراء، بزيادة 75 قرشًا، و57.58 جنيه للبيع، بزيادة 83 قرشًا.



بنك مصر: 57.41 جنيه للشراء، بزيادة 88 قرشًا، و57.71 جنيه للبيع، بزيادة 94 قرشًا.



بنك القاهرة: 57.21 جنيه للشراء، بزيادة 82 قرشًا، و57.50 جنيه للبيع، بزيادة 87 قرشًا.



بنك الإسكندرية: 57.23 جنيه للشراء، بزيادة 82 قرشًا، و57.53 جنيه للبيع، بزيادة 88 قرشًا.



البنك التجاري الدولي: 57.39 جنيه للشراء، بزيادة 98 قرشًا، و57.72 جنيه للبيع، بزيادة 1.08 جنيه.



