إعلان

سعر اليورو يقفز مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد

كتب : ميريت نادي

12:54 م 01/03/2026 تعديل في 12:54 م

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 57.28 جنيه للشراء، بزيادة 75 قرشًا، و57.58 جنيه للبيع، بزيادة 83 قرشًا.


بنك مصر: 57.41 جنيه للشراء، بزيادة 88 قرشًا، و57.71 جنيه للبيع، بزيادة 94 قرشًا.


بنك القاهرة: 57.21 جنيه للشراء، بزيادة 82 قرشًا، و57.50 جنيه للبيع، بزيادة 87 قرشًا.


بنك الإسكندرية: 57.23 جنيه للشراء، بزيادة 82 قرشًا، و57.53 جنيه للبيع، بزيادة 88 قرشًا.


البنك التجاري الدولي: 57.39 جنيه للشراء، بزيادة 98 قرشًا، و57.72 جنيه للبيع، بزيادة 1.08 جنيه.

اقرا أيضا:
عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات الأحد

مؤشر السوق السعودي "تاسي" ينخفض 2% مع بداية التعاملات الصباحية في أول رد فعل للحرب الأمريكية

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط قرب 6% ببداية تعاملات جلسة اليوم في أول رد فعل للحرب الأمريكية الإيرانية

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

اليورو سعر اليورو البنك الأهلي بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة لمتابعة حركة التشغيل
أخبار مصر

وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة لمتابعة حركة التشغيل
زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
أخبار مصر

رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
البحرين تسقط صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران
شئون عربية و دولية

البحرين تسقط صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران