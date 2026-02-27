إعلان

عزاء والد مي عمر.. وصول درة وعمرو يوسف وإدوارد مسجد الشرطة (صور)

كتب : هاني صابر

09:48 م 27/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ادوارد
  • عرض 5 صورة
    درة (2)
  • عرض 5 صورة
    عمرو يوسف
  • عرض 5 صورة
    ادوارد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - أحمد مسعد:

حضر الفنانون عمرو يوسف ودرة وإدوارد عزاء والد الفنانة مي عمر المقام اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نجوم الفن يعزون مي عمر في وفاة والدها

ويتوافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء لـ مي عمر في وفاة والدها، وأيضا تعزية المخرج محمد سامي في وفاة حماه الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان أحمد السقا أول الحاضرين لعزاء والد مي عمر بمسجد الشرطة، حيث توجه لمي لتقديم العزاء لها في وفاة والدها، وأيضا حضرت الفنانة غادة عبدالرازق.

مي عمر تنافس في رمضان بمسلسل الست موناليزا

على جانب آخر، تخوض مي عمر المنافسة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها في بطولته أحمد مجدي وسوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمد محمود، سلوى محمد علي، هدير عبد الناصر، محمود عزب، حازم إيهاب، وفاء عامر، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

عزاء والد مي عمر مي عمر درة إدوارد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هقطعها حتت ولا من شاف ولا من دري .. ماذا قال "جزار السلام" قاتل جارته بالنهضة
حوادث وقضايا

هقطعها حتت ولا من شاف ولا من دري .. ماذا قال "جزار السلام" قاتل جارته بالنهضة
عزاء والد مي عمر.. وصول درة وعمرو يوسف وإدوارد مسجد الشرطة (صور)
زووم

عزاء والد مي عمر.. وصول درة وعمرو يوسف وإدوارد مسجد الشرطة (صور)
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تعذر وصولها لمنشآت تخصيب اليورانيوم
شئون عربية و دولية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تعذر وصولها لمنشآت تخصيب اليورانيوم
"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل
دراما و تليفزيون

"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل
أول تعليق من البلوجر كنزي مدبولي بعد حلقة "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من البلوجر كنزي مدبولي بعد حلقة "رامز ليفل الوحش"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان