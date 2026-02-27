تصوير - أحمد مسعد:

حضر الفنانون عمرو يوسف ودرة وإدوارد عزاء والد الفنانة مي عمر المقام اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نجوم الفن يعزون مي عمر في وفاة والدها

ويتوافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء لـ مي عمر في وفاة والدها، وأيضا تعزية المخرج محمد سامي في وفاة حماه الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان أحمد السقا أول الحاضرين لعزاء والد مي عمر بمسجد الشرطة، حيث توجه لمي لتقديم العزاء لها في وفاة والدها، وأيضا حضرت الفنانة غادة عبدالرازق.

مي عمر تنافس في رمضان بمسلسل الست موناليزا

على جانب آخر، تخوض مي عمر المنافسة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها في بطولته أحمد مجدي وسوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمد محمود، سلوى محمد علي، هدير عبد الناصر، محمود عزب، حازم إيهاب، وفاء عامر، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.