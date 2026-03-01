إعلان

وفاة شقيق مهندس الصوت محمد صقر.. موعد ومكان صلاة الجنازة

كتب : أحمد عادل

12:01 م 01/03/2026 تعديل في 01:29 م

مهندس الصوت محمد صقر

أعلن مهندس الصوت محمد صقر، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وفاة شقيقه عادل صقر، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وأوضح محمد صقر أن تشييع الجنازة سيكون من مسجد حسين صدقي، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بمنطقة البساتين.

محمد صقر أبرز مهندسي الصوت في الشرق الأوسط

ويُعد محمد صقر من الأسماء البارزة في مجال هندسة الصوت في مصر والشرق الأوسط، إذ يمتلك مسيرة مهنية طويلة تمتد لأكثر من 35 عامًا، نجح خلالها في ترك بصمة واضحة في صناعة الموسيقى.

وشارك صقر في تنفيذ أكثر من 2000 عمل موسيقي ما بين ألبومات وأغانٍ منفردة وأعمال فنية متنوعة، تعاون خلالها مع نحو 250 فنانًا من كبار نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي.

وفاة شقيق محمد صقر محمد صقر

