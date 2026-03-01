انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و23 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

اقرا أيضا:

عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات الأحد

مؤشر السوق السعودي "تاسي" ينخفض 2% مع بداية التعاملات الصباحية في أول رد فعل للحرب الأمريكية

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط قرب 6% ببداية تعاملات جلسة اليوم في أول رد فعل للحرب الأمريكية الإيرانية