كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة ليلى علوي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بفستان قصير وأنيق، بصحبة النجمة أنغام والفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي من الساحل الشمالي.

وكتبت ليلى علوي على الصور: "حبيبة الكل ألف حمد الله على سلامتك يا أنغام يا غالية علينا كلنا، وربنا يحبّب فيكِ خلقه ودايمًا ربنا يحفظك ونشوفك في أحسن حال يارب، بنحبك وكان يوم حلو بيكي".

تستعد النجمة أنغام لحفل غنائي استثنائي يوم 23 سبتمبر الجاري على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية في لندن، وسط حضور جماهيري كبير.

وكانت اخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" عام 2024.

وتخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"صوت هند رجب" يحظى بدعم النقاد والجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي

أمل حجازي بعد خلعها الحجاب: "ربنا لو كان عايزنا نغطي شعرنا كان قال"