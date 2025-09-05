نجوم الفن والجمهور يدعمون شيرين عبدالوهاب بعد إعلانها عن مفاجأة

كتب- مروان الطيب:

دعم العديد من نجوم الوسط الفني والغنائي، الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد إعلانها عن مفاجأة واستعدادها لطرح أغنية جديدة، خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وكشفت شيرين عن عودتها للغناء بأغنية جديدة عن مصر عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "جمهوري الغالي الف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان، انتظروا أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لأحلى بلد في الدنيا".

وحاز تعليق شيرين عبدالوهاب على دعم جمهورها ومحبيها منهم الشاعر الغنائي تامر حسين وكتب: "شيرى يا حبيبتي عايزينك دايماً بخير وعايزينك بتغني وصوت مالي الدنيا بحالها".

وعلقت الفنانة ساندي: "بالنجاح الدايم يارب"، وكتبت الفنانة هدى المفتي: "مستنيين".

ومن بين تعليقات الجمهور: "صوت مصر والعالم كله، يا قلبي وحشتينا، ركزي على الفن وانسي المشاكل، اشتقنا لصوتك وإبداعك، ضلي بخير دائما حبيبتي وحاربي كل شيء سلبي وارجعيلنا بألف سلامة، حبيبة قلبي انتي احنا معاكي وربنا معاكي ويوفقك ويبعد عنك كل شر، أحلى صوت مصر في الدنيا وأحلى علم مصر لايق عليكي يا حبي".

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أعلنت مؤخرا توقف تعاونها عن محاميها ومستشارها القانوني ياسر قنطوش، وبعد أيام قليلة، عادت لتوضيح أن ما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم عابر يحدث أحيانا بين الأشقاء.

اقرأ أيضا:

ماجدة خيرالله عن مصطفى غريب: "أخشى من استغلاله فيتحول الى نمرة"

"ضي" أحدثها.. أعمال فنية شارك بها محمد منير بحضور خاص (تفاصيل)