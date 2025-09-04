كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان شريف إدريس عن كواليس استبعاد أحد الممثلين من مسرحية "بودي جارد" للفنان الكبير عادل إمام.

وكتب شريف عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": فيه ممثل زميل كبير سنًا.. بقاله فترة طويلة جدًا كل ما يطلع في لقاء يقول إن الأستاذ عادل إمام مشاه من مسرحية "بودي جارد" علشان كان بيضحك أكتر منه.. طيب لأول مرة هحكي الواقعة اللي حضرها ناس كتير عايشين معانا في الدنيا".

وأوضح: "في واحدة من ليالي العرض الجميلة، الأستاذ الزميل الممثل كتب رقمه في ورقة وحدفه لواحدة معجبة في الصالة أثناء تحية العرض.. شافه حد من بتوع أمن المسرح وراح بلغ الأستاذ عادل إمام".

وتابع: "تاني يوم كان الأستاذ عادل قبل العرض بيقعد يوميًا في الأوضة اللي بقعد فيها أنا وزمايلي الممثلين.. بنقعد ندردش شوية قبل العرض.. وفجأة الأستاذ الزميل دخل من باب المسرح ومعاه واحدة غريبة وفي حالة يُرثى لها هما الاتنين".

وأضاف: "فالأستاذ عادل نده مساعده وقال له مين دي، وعرف إنها نفس الشخصية اللي اترمىلها الرقم، فبعت جابها وقام معاه بالواجب.. وطبعا الأستاذ عادل أخد موقف في لحظتها، ودي كانت آخر ليلة عرض لهذا الزميل الممثل في مسرحية "بودي جارد"، أنا أول مرة أحكي الواقعة، بس حقيقي الوضع بقى مستفز، وياريت الأستاذ الزميل الممثل يحترم سنه، وعيب إنه يطلع يكذب على الناس.. عيب بجد ".

يذكر أن مسرحية بودي جارد بطولة عادل إمام، عزت أبو عوف، سعيد عبد الغني، رغدة، وعدد من نجوم المسرح، وهي من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وإنتاج سمير خفاجي.

