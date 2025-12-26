إعلان

شمس البارودي: "بختم القرآن مرتين في الشهر"

كتب : هاني صابر

01:00 ص 26/12/2025

الفنانة المعتزلة شمس البارودي

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن تفاصيل يومها وطقوسها الروحية، مؤكدة أن قراءة القرآن الكريم والدعاء أصبحا محور حياتها الأساسي، مشيرة إلى أنها تحرص على ختم القرآن مرتين شهريا.

وقالت شمس البارودي ببرنامج "الحكاية من البداية"، إن أيامها كلها أصبحت لله، خاصة بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، مؤكدة أن أولوياتها تغيرت بشكل كامل، وأصبح اهتمامها منصبا على التقرب إلى الله.

وأضافت، أنها ترى أن القبر هو المسكن الأخير للإنسان، لذلك تحرص على الاستعداد له بالأعمال الصالحة، قائلة إن قراءة القرآن تمنحها السكينة والسلام الداخلي، وتجعلها أكثر وعيا بقيمة الوقت والحياة.

ووجهت شمس البارودي رسالة إنسانية تمنت خلالها الخير للأمة كلها وللبشرية جمعاء، داعية بالصحة والستر والأمن والإيمان، والترحم على زوجها وابنها عبد الله، داعية الله أن يحفظ أبناءها الآخرين.

وأضافت، أن هذه المرحلة من حياتها تمثل لها حالة من الرضا واليقين، مشددة على أن القرب من الله هو الملاذ الحقيقي في مواجهة تقلبات الحياة.

الفنانة شمس البارودي شمس البارودي ببرنامج الحكاية من البداية شمس البارودي تختم القرآن مرتين

