شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها من احتفالها بالكريسماس وعيد ميلاد المجيد.

ونشرت ميرنا، مشاهد من احتفالها بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد بفيديو من العام الماضي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "انشغلت قليلا هذا العام، فلم أتمكن من تزيين شجرة عيد الميلاد، لكنني ما زلت أحتفل بأجمل أوقات السنة.. هذه الصورة من احتفال العام الماضي، عيد ميلاد مجيد للجميع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وانتي طيبة يا ميرو وسنة سعيدة عليكي يا رب، قمراية، برنسيسة، عسل أوي، أحلى واحدة".

يذكر أن، ميرنا جميل تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الكينج" بطولة محمد عادل إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، وآخرين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.