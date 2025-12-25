دياب ضيف آبلة فاهيتا في حلقة جديدة بـ "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

هنا الزاهد مع أحمد حاتم ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتبت- سهيلة أسامة:

تستقبل أحدث حلقات برنامج المنوعات "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"، والذي تقدمه آبلة فاهيتا وإبنتها كارلا ويُعرض على "MBC مصر" النجم دياب في حلقة مميزة ومختلفة البرنامج الذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مع الهيئة العامة للترفيه.

وتُقدم آبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة مع دياب، وسط حضور جماهيري كبير، وتظهر زوجته هاجر الإبياري ضمن فقرات الحلقة.

وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والإستعراضية المُتنوعة.