إعلان

دياب ضيف آبلة فاهيتا في حلقة جديدة بـ "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

كتب : سهيلة أسامة

10:27 م 25/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دياب ضيف آبلة فاهيتا (4)
  • عرض 4 صورة
    دياب ضيف آبلة فاهيتا (3)
  • عرض 4 صورة
    دياب ضيف آبلة فاهيتا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

تستقبل أحدث حلقات برنامج المنوعات "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"، والذي تقدمه آبلة فاهيتا وإبنتها كارلا ويُعرض على "MBC مصر" النجم دياب في حلقة مميزة ومختلفة البرنامج الذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مع الهيئة العامة للترفيه.

وتُقدم آبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة مع دياب، وسط حضور جماهيري كبير، وتظهر زوجته هاجر الإبياري ضمن فقرات الحلقة.

وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والإستعراضية المُتنوعة.

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا آبلة فاهيتا دياب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد