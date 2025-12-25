بـ"شورت جريء".. رزان مغربي تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

تعرف على أحدث سعر لتذاكر حفل إليسا وتامر حسني وتامر عاشور في رأس السنة

شاركت الفنانة رزان مغربي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت رزان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظة ساحرة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، أحلى واحدة، عيد ميلاد مجيد، ينعاد عليكي وعلى عيلتك بالصحة والخير يا رب، الجميلة".

يذكر أن، رزان مغربي تعرضت لموقف محرج خلال الفترة الماضية في يوليو الماضي وأصيبت في الرأس ونقلت للمستشفى إثر سقوط سقف قاعة أحد الفنادق الخاصة التي كانت تقدم بها حفل غنائي، وحررت محضر ضد إدارة الفندق لعدم صلاحية القاعة لتواجد الحضور، مما عرض حياتها للخطر.