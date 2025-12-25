عبير صبري تستمتع بأجواء الكريسماس على طريقتها والجمهور يعلق (صور)

دياب ضيف آبلة فاهيتا في حلقة جديدة بـ "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من احتفالها واستمتاعها بالكريسماس.

ونشرت عبير، الصور التي ظهرت فيها تحتفل بأجواء الكريسماس وممسكة بيدها لعبة بابانويل، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد.. ما شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الحلاوة دي يا بيرو ما شاء الله، أحلى عيون، أحلى بيرو في الكون، الجمال كله، برنسيسة".

يذكر أن، عبير صبري تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "البخت" بطولة عبير صبري وأحمد عبدالعزيز ونسرين أمين وحسين فهمي وأحمد وفيق وتأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام.