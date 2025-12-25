إعلان

بـ"إطلالة جريئة"..أحدث ظهور لـ سيرين عبدالنور والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

06:31 م 25/12/2025
شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سيرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من حلقة نور العيد الخاصة بمعجزات القديس شربل على شاشة المؤسسة اللبنانية، حلقة مليانة فرح وشهادات حية لأشخاص عاشوا تجارب روحانية عظيمة مع طبيب السماء مار شربل بتمنى تكون زرعت أجواء سلام وأمل بقلوبنا جميعا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ميلاد مجيد، نجمة الشاشة ونور العيد، إيه الجمال ده، أحلى سيرين، الله يسعد قلبك وأيامك يا أميرة القلوب".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض 2024، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.

الفنانة سيرين عبدالنور إطلالة سيرين عبدالنور سيرين عبدالنور على إنستجرام

