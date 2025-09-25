"مخدرات وتعدي بالضرب".. اتهامات واجهت أبناء النجوم في ساحات المحاكم

يواجه نجل الفنان أحمد رزق، اتهام بالاعتداء على طالب بمدينة 6 أكتوبر، وإصابته بأذنه مع بداية التحقيقات في البلاغ المقدم ضده.

وقدم والد الطفل المجني عليه، تقرير طبي يفيد بتعرض نجله لثقب في طبلة الأذن اليسرى نتيجة تعدي ابن الفنان أحمد رزق عليه.

ويعد الفنان أحمد رزق، أحدث نجوم الفن، الذين تظهر أسماؤهم في ملفات القضايا مؤخرا، وهو ما نرصده هنا:

محمد رمضان

واجه الفنان محمد رمضان، اتهامات قوية عقب إصدار محكمة الطفل في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة حكمها برفض الاستئناف المقدم بشأن نجله "علي"، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده بإيداعه داخل دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل أحد نوادي مدينة الشيخ زايد.

عبد العزيز مخيون

صدر ضد "صلاح" نجل الفنان عبد العزيز مخيون، في أبريل الماضي، حكما بالحبس لمدة 6 أشهر، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقيادة سيارته تحت تأثير المخدرات، وذلك في واقعة دهسه 3 أشخاص بالطريق الزراعي بمدينة "أبو حمص"، وتسببه في مصرع أحدهم.

هشام سليم

أصدرت محكمة جنح "أحداث" مطروح في نهاية عام 2015، حكمًا بحبس ابنتي الفنان الراحل هشام سليم لمدة 3 أشهر بعد اعتدائهما على الفنانة ياسمين عبد العزيز بالضرب وإحداث إصابات بها خلال إقامتها بأحد منتجعات الساحل الشمالي، قبل أن تقوم "ياسمين" بالموافقة على التصالح والتنازل عن القضية.