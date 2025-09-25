حكيم يشيد بنجله بعد تألقه في الدوري الإسباني.. ماذا قال؟

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها، صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية القصص القصيرة" وظهرت فيها بمكياج هاديء.

ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة رياضية رشيقة، مرتدية "تيشيرت" باللون الوردي.

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها، صورًا جديدة بأحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت مرتدية مكياج هاديء.

جويل مردينيان

ظهرت الفنانة اللبنانية جويل مردينيان مع نجلها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت صورهما إعجاب المتابعين.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال، مرتدية توب أبيض وبنطلون Low-rise باللون الرمادي.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه صورة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيه.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، صورة من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.