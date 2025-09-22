أمينة خليل تنشر صورًا من كواليس "موريكس دور".. والجمهور: أميرة

شاركت النجمة أمينة خليل، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من كواليس حضورها حفل موريكس دور، الذي أقيم في لبنان مساء أمس الأحد 21 سبتمبر.

وتألقت أمينة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا من اللون الفضي، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "أميرة، منورة الدنيا، أحلى بنت في الدنيا، رائعة، يا جمالك، مبروك الجائزة".

وشهد حفل توزيع الجوائز موريكس دور، تكريم أمينة خليل عن دورها في مسلسل لام شمسية، الذي تم عرضه في رمضان 2025، إخراج كريم الشناوي، بطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري.