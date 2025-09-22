نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جمعتها بالنجم أمير كرارة، والتي تحدث عنها الأخير في لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس.

وقال أمير كرارة، في برنامج "صاحبة السعادة": "أنا أعرف هنا الزاهد بقالي سنين عندي صورة ليها قلتلها لو نزلتها هتتدمري، كانت صغيرة وجايه برنامج مع أستاذ طلعت زكريا كانت هي وأختها قاعدين على رجلي كانوا صغيرين عندهم 6 سنين، قلت لها لو طلعت الصورة دلوقتي الفيلم هيضيع مينفعش أنتي طالعه المفروض بحبك".

وفاجأت هنا الزاهد المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت صورتها مع أمير كرارة وهي صغيرة، وكتبت: "قولت انزل بالصورة بقى آسفة لـ أمير كرارة، أبطال فيلم الشاطر أيام الشقاوة فعلا".

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

