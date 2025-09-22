ردت الإعلامية علا شوشة، على تصريحات الفنانة وفاء عامر الأخيرة بشأن حلقة "علا" مع أم مكة بقناة الشمس قبل القبض عليها.

وقالت علا شوشة: "أم مكة ظاهريا بتشتغل في تجارة الفسيخ، ودي حاجة محترمة وكل اللي بيعملوا في البيو ليهم كل الاحترام، ومنقدرش نوصف شغلهم إنها بتخدم زي ما قالت مدام وفاء عامر"

وتابعت: "هل العلاقة دي إنها بتساعدك في الشغل، ده يسمح إن اللي هتقوليلها عليه هتنفذه، إزاي دي مجرد واحدة جابت لحضرتك فسيخ وبتعمل شغلها"

واستكملت علا شوشة: "إيه يخلي العلاقة توصل إن اللي هتقوله مدام وفاء هتنفذه أم مكة"

وكانت الفنانة وفاء عامر، قالت في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة": "عندي المحادثة بتاعت أم مكة، وقالتلي حبسيني جوه، وأنا بقول الظلم ظلمات، قدموا الشات اللي أنا بعته لإدارة القناة والمذيعة الفاضلة وقولوا اللي حصل بالظبط".

وأضافت وفاء عامر: "عشان الست دي عندها 4 عيال وعندها ولاد أخوها وبتصرف على عيلة، هي محبوسة بالقانون، بس الأدلة موجودة عند إدارة القناة، وعايزة أسألهم انتوا بتناموا كويس ومبسوطين؟، غمضوا عنيكم ..بتحلموا أحلام سعيدة، مش خايفيين على عيالكم، ده الظلم ظلمات".