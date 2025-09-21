إعلان

إلهام شاهين مع محمد منير في الساحل الشمالي: "عشرة العمر وربنا يخليك لمحبينك"

01:23 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    محمد منير رفقة الفنان إلهام شاهين على شاطئ البحر
    إلهام شاهين ومحمد شاهين 2
    إلهام شاهين ومحمد منير
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مجموعة صور من عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، برفقة الكينج محمد منير.

ونشرت الصور عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلّقت: "كلنا بنحبك يا كينج.. ربنا يعطيك الصحة ويخليك لمحبينك في كل مكان في العالم.. ويسعدك كما أسعدت الملايين بفنك الجميل.. ويديم صداقتنا الحلوة يا صديقي الغالي وعِشرة العمر وأخي الفنان الكبير محمد منير".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "بحبكوا جدا"، "انتم الاتنين حبايبكم بالملايين"، "الكينج"، "منورين يا نجوم مصر"، "منير محبوب الجماهير".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، وظهرت كضيف شرف في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد.

