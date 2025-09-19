إعلان

5 معلومات عن عريس إيناس الدغيدي بعد قرار إلغاء حفل الزفاف

10:26 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور المخرجة إيناس الدغيدي بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، إذ أوضحت "الدغيدي" عن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "الدغيدي" صورة لها مع زوجها المستقبلي عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين ، كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم ياحبايب، إيناس أحمد".

ونقدم لكم في هذا التقرير معلومات عن إيناس الدغيدي وزوجها:

1- زوج إيناس الدغيدي هو رجل أعمال مقيم في روسيا

2- لا يصغرها في السن كما أشيع ويبلغ من العمر 70 عاما.

3- انزعج زوجها بعد السخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي وقررا إقامة حفل الزفاف وسط أجواء عائلية.

4- تعد هي الزيجة الثانية للمخرجة إيناس الدغيدي.

5- أصدقاء مشتركين وراء تعارفهما، عن طريق الصدفة، وسرعان ما تحولت علاقتهما لقصة حب.

إيناس الدغيدي زواج إيناس الدغيدي عريس إيناس الدغيدي
