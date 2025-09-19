إيناس الدغيدي تنشر صورة مع عريسها وتلغي حفل زفافها بعد السخرية والتنمر

كتب- مروان الطيب:

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، بعد السخرية والتنمر منها على حد وصفها.

ونشرت "الدغيدي" صورة لها مع زوجها المستقبلي عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين ، كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح الي موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياه، ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي علي العائلة فقط، لكم اصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم ياحبايب، ايناس احمد".

وتصدر اسم المخرجة إيناس الدغيدي مؤخرًا محرك البحث "جوجل"، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زواجها من شاب خارج الوسط الفني في أكتوبر المقبل.

و كانت زيجتها الأولى من طبيب الأسنان الراحل نبيل معوض، إذ التقت به بالصدفة عبر أحد الأصدقاء في أحد النوادي الليلية، ثم زارت عيادته للعلاج، قررت ارتداء الصليب لجذب انتباهه، بعد ذلك أخبرته بأنها مسلمة وطلبت منه أن يشهر إسلامه، فتزوجا وعاشا معًا حتى وفاته.

وتحدثت إيناس في أحد البرامج التلفزيونية عن ارتباطها بزوجها الراحل، قائلة: "حاسة إن كل حياتي هو نبيل معوض.. 30 سنة جواز وبنت منه، وكمان راح لربنا بدري، لما مات حبيته أكتر من وهو عايش.. حسيت بيه أكتر وأكتر وقت كان نفسي يبقى موجود في فرح بنتي حبيبة".

وكانت إيناس الدغيدي أثارت الجدل سابقًا بتصريحاتها حول المساكنة قبل الزواج، مؤكدة أنها خاضت هذه التجربة مع زوجها السابق قبل الزواج.

اقرأ أيضا:

بالصور.. عمرو دياب يتألق في حفل خاص بسفح الأهرامات

ياسمين عبدالعزيز تظهر بالحجاب وتنشر فيديو من أمام الكعبة وداخل المسجد النبوي