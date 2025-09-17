"صوت هند رجب" يختتم الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عرض فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية البارزة كوثر بن هنية، في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وتقرر اختياره للعرض في ختام المهرجان، في عرضه الإفريقي الأول، وذلك يوم 21 نوفمبر ٢٠٢٥.

يأتي عرض الفيلم في القاهرة بعد تتويجه مؤخرًا بـ جائزة الأسد الفضي – الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في الدورة الـ 82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات العالمية، حيث حظي باستقبال نقدي واسع وتصفيق واقف استمر لأكثر من عشرين دقيقة، ما يرسخ مكانته كأحد أبرز الأفلام العالمية لهذا العام.

الفيلم من تأليف وإخراج كوثر بن هنية وهو إنتاج تونسي فرنسي مشترك ، وانضم إلى إنتاجه نجوم هوليوود، براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، والمخرجين ألفونسو كوارون، و جوناثان جليزر، ونخبة من الشخصيات العالمية البارزة .