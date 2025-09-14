آخرهن زوجة مينا مسعود.. فنانات تعرضن لأزمات صحية بعد زفافهن

كتبت- منال الجيوشي

كشفت الممثلة الأمريكية إميلي شاه عن تعرضها لوعكة صحية بعد أيام من احتفالها بزفافها على النجم العالمي مينا مسعود.

ونشرت إميلي مقاطع فيديوهات عبر خاصية الاستوري على حسابها إنستجرام، ظهرت خلالها وهي على كرسي متحرك، وبجانبها زوجها مينا مسعود الذي ظهر وهو يحمل حقائبها

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز الفنانات اللاتي تعرضن لأزمات صحية بعد زفافهن:

هنا الزاهد

بعد زواجها بأيام قليلة، تعرضت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية خلال قضائها إجازة شهر العسل في سنغافورة، وبعد نقلها للمستشفى اكتشفت إصابتها بعدد من الحصوات في المرارة.

رنا رئيس

تعرضت الفنانة رنا رئيس لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وكشفت والدتها أنها أصيبت بأكثر من وعكة صحية، كان آخرها تعرضها للإجهاض منذ شهر، ما أدى لدخولها المستشفى بعد حدوث مضاعفات، لتخرج من المستشفى منذ أيام بعد استقرار حالتها الصحية

ستيفاني عطالله

تعرضت الفنانة ستيفاني عطالله، لجرح في يدها بعد أيام قليل من احتفالها بزفافها على زوجها الفنان اللبناني جوزيف عبود، وذلك في أبريل الماضي.