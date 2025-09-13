كتبت- منى الموجي:

أعلنت مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر، تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، والتي تحمل شعار لونها بالفرحة وتقام فى الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

ووجهت سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس الملتقى، خلال الاحتفالية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته السنوية للملتقى، وتابعت أنه على مدار الدورات السابقة تم اكتشاف مواهب عديدة من أولادنا والتي كشفت عنها الورش المستمرة طوال العام في مختلف المجالات، والتى تميز العمل الجاد للمؤسسة التي مثلت بيت العيلة لكل "أولادنا" وأهاليهم، حسب تعبيرها.

وأضافت أن الملتقى أصبح مشروع إنساني ثقافي فني متكامل يزداد نمواً، متابعة "وصل للنجاح وحقق أحلام أولادنا وضيوفهم من كل دول العالم نتيجة رعاية واهتمام الدولة المصرية العظيمة، إضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء خاصة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية وصندوق التنمية الثقافية ومركز الهناجر للفنون جنباً إلى جنب مع كل الوزارات الراعية".

وأعلنت تدشين حملة "أطفالنا مسئوليتنا" وانطلقت بأغنية تحمل نفس الاسم للنجمة نادية مصطفى التي تشارك لأول مرة في الفعاليات، ومن إنتاج مؤسسة أولادنا وكلمات الشاعر عبدالله حسن وألحان وتوزيع شريف حمدان، وتهدف لمناهضة الإساءة للطفل عن طريق التوعية بأساليب التعامل الآمنة، تمكين وتشجيع الأطفال علي التعبير والمواجهة وتوفير الدعم النفسي لهم وكذلك توعية الأسرة وجهات الرعاية بكيفية التعامل مع الأطفال .

وقال الدكتور أشرف رضا نائب رئيس مؤسسة أولادنا إن الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، أصبح على مدار السنوات الماضية منارة إشعاع للأمل ومساحة حقيقية للتعبير والإبداع، وأضاف أن الوصول إلى هذه المرحلة مر بالكثير من التحديات التي تم تجاوزها بعزيمة قوية ومساندة أيادي ممدودة بالعطاء وجهات ومؤسسات راعية تؤمن بقيمة الفن وسمو الرسالة، وأكد أن الحدث تجسيد لقيم الإنسان والكرامة والحق في التعبير، وتوجه بتحية تقدير لأسر "أولادنا" ولكل من ساهم في خروج هذه الدورة إلى النور واختار أن يكون جزءً من الحلم، مؤكداً أن مصر ستبقى حاضنة لكل ما هو جميل وإنساني ونبيل بقوتها الناعمة .

حضر الاحتفالية كوكبة من نجوم الفن والشخصيات العامة، وقدمها الفنان حمزة العيلي والكاتبة أميرة مكاوي، وشهدت عدة فقرات فنية، منها أغنية أنا واعي للنجمة نادية مصطفى، وتدريب الباليرينا الروسية العالمية ديانا، كما تم الإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، والتي تكرم 8 شخصيات لعبت دوراً هاماً في دعم أصحاب الهمم، بينهم: النجم محمد صبحي عن تقديمه أدواراً لنماذج من ذوي القدرات الخاصة ومجمل أعماله التي تهدف لتنمية المجتمع، النجمان مجدى كامل ومها أحمد عن تجربتهما كنموذج من أولياء أمور ذوي القدرات الخاصة، الممثلة مريم شريف عن فيلم سنو وايت الذي قامت ببطولته، الممثل مينا أبو الدهب عن أدواره الفنية كنموذج ناجح من ذوي القدرات الخاصة.

كما تشهد هذه الدورة مشاركة 53 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب فعاليات عديدة ومتنوعة، منها: عروض مسرحية وسينمائية، أمسيات شعرية، زيارات وعروض خارجية بأماكن عامة وسياحية، منها: الأهرامات، ميدان الألفى، متحف الحضارة، متحف عابدين ومستشفيات الناس - بهية - سرطان الأطفال، ندوات متنوعة من أهمها:

- معرض أولادنا للفنون التشكيلية ويفتتح في الواحدة من بعد ظهر السبت 19 سبتمبر بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا.

- ندوة إطلاق حملة "أطفالنا مسؤوليتنا" ضد الإساءة للأطفال السبت 19 سبتمبر 2025، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 3:00 مساء.

- ندوة الفنان الكبير محمد صبحي تجارب فنية في تمكين ذوي القدرات الخاصة: يوم 20 سبتمبر 2025 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 3:00 مساء.

- ندوة "يوم المرأة الأفريقية" : يوم 21 سبتمبر 2025 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 3:00 مساء.

- ندوة "قصص تحدي المرأة": يوم 23 سبتمبر 2025 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 3:00 مساء.