نسرين طافش تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جريئة.. صور

نيكول سابا بفستان جريء و"تاتوهات" في ختام عام 2025

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة بمناسبة العام الجديد، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نسرين بفستان أنيق وجذاب خطف به الأنظار وكتبت: "قبل زحمة المعايدات سنة سعيدة على الكل يارب".

نسرين طافش تستمتع بوقتها في لندن

كشفت الفنانة نسرين طافش عن استمتاعها بأجواء الكريسماس أثناء وجودها في لندن.

نشرت نسرين صور ومقاطع فيديوهات وهي تتجول في شوارع لندن، عبر حسابها على انستجرام، وكانت الشوارع مزينة بزينة أعياد الميلاد.

آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات نسرين طافش بمسلسل "أسود باهت" وسط نخبة من نجوم الدراما هم سهر الصايغ، محمد مهران، ضياء عبد الخالق، محمد غنيم، تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا واخرون، إخراج ممدوح زكي.

يُقدم المسلسل 3 حكايات منفصلة، تحتوي كل حكاية 5 حلقات، وتدور أحداثها حول جريمة غامضة تحتاج حلًا. تبدأ معها سلسلة من التحقيقات التي تكشف عن أسرار وتفاصيل غامضة وصادمة، وعلاقات إنسانية متشابكة.

آخر مشاركات نسرين طافش على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات نسرين طافش السينمائية بفيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضا:

انهيار هاني رمزي في جنازة والدته (صور)

مشاكل فرح كروان مشاكل.. بدأت باستغاثة أبناء شعبان عبدالرحيم وانتهت بمشاجرات وتحرش