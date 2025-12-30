إعلان

تركي آل الشيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض 2025

كتب : منى الموجي

07:07 م 30/12/2025

المستشار تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، أن عدد زوار موسم الرياض 2025 تجاوز حاجز 11 مليون زائر منذ انطلاقه، بشكل يعكس الإقبال المتواصل على برنامج الموسم وفعالياته.

موسم الرياض في نسخته الجديدة، شهد توسع في إطلاق التجارب الترفيهية، وتنوع المحتوى الذي يقدمه بين العروض العالمية، والحفلات الموسيقية، والمسرحيات، والفعاليات الثقافية والرياضية.

وشهدت منطقة "بوليفارد وورلد" إقبالا كبيرا والتي تقدم تجارب مستوحاة من ثقافات ودول متعددة، إلى جانب الحضور اللافت للحفلات الغنائية والعروض المسرحية التي استمرت في استقطاب جمهور واسع خلال الفترة الماضية.

وأسهمت الفعاليات الرياضية في تعزيز الإقبال، وفي مقدمتها أسبوع الملاكمة الذي شهد إقامة "ليلة الساموراي"، إذ حظيت النزالات العالمية بحضور جماهيري وإعلامي واسع.

تركي آل الشيخ موسم الرياض زوار موسم الرياض

