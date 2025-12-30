نيكول سابا بفستان جريء و"تاتوهات" في ختام عام 2025

نسرين طافش تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جريئة.. صور

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها في نهاية عام 2025.

ونشرت نيكول صورا لها من ظهورها في برنامج "كتير هلقد" على قناة "mtv"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان جلد طويل وجريء، وتضع تاتو على ذراعيها وقدمها اليسرى.

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مذهلة"، " تبدين جميلة للغاية"، "أجمل امرأة في العالم"، "قمر وجميلة"، "زي القمر يا رقية العسكري".

وقدمت نيكول سابا في رمضان الماضي، مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"وننسى اللي كان" ويشاركها البطولة شيرين رضا، والمقرر عرضه على شبكة قنوات "MBC".

