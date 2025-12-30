شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها صورًا جديدة أثناء تأديتها مناسك العمرة، ولاقت إعجاب عدد واسع من متابعيها.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم اختم هذا العام بما يفرح قلوبنا، ربنا أكرمني بعمرة ثانية، الحمد لله".

وظهرت رانيا بملابس الإحرام، وحازت الصور على إعجاب محبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "ما شاء الله، لفة الحجاب حلوة"، "ربنا يتقبل منك صالح العمل ويعودها عليكي وأنت بكامل صحتك"، "تقبل الله"، "قمر بالحجاب"، "ربنا يتقبل منك وترجعي أحسن".

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور كان مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي عرض مؤخرًا على منصة "واتش ات"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

