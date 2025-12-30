شيماء سيف تخطف الأنظار بجوار برج اسطنبول الشهير.. صور

نيكول سابا بفستان جريء و"تاتوهات" في ختام عام 2025

خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار من أحدث ظهور لها في تركيا.

ونشرت شيماء صورا لها بجوار برج اسطنبول الشهير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لكل ركن قصة هنا".

تفاعل المعجبين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياروحي على القمر"، "ماشاء الله عليكي يا قلبي"، "إنجوي يا قمر"، "دايما قمراية"، "قمر أوي"، "انبسطي حبيبتنا"، "أحلى بلد إيطاليا".

يذكر أن، شيماء سيف تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة إنجي المقدم وأحمد مجدي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

