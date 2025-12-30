إعلان

شيماء سيف تخطف الأنظار بجوار برج اسطنبول الشهير.. صور

كتب : معتز عباس

07:45 م 30/12/2025
    شيماء سيف في تركيا (2)
    شيماء سيف في تركيا (جوار برج اسنطبول

خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار من أحدث ظهور لها في تركيا.

ونشرت شيماء صورا لها بجوار برج اسطنبول الشهير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لكل ركن قصة هنا".

تفاعل المعجبين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياروحي على القمر"، "ماشاء الله عليكي يا قلبي"، "إنجوي يا قمر"، "دايما قمراية"، "قمر أوي"، "انبسطي حبيبتنا"، "أحلى بلد إيطاليا".

يذكر أن، شيماء سيف تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة إنجي المقدم وأحمد مجدي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

شيماء سيف تركيا اسطنبول انستجرام

