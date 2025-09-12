بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ هاجر أحمد والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت هاجر، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلاوتها، مش عارفة أخرج من الصور، قمر، عسل".

يُذكر أن، هاجر أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم"، بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، وطارق النهري، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم.