بـ "3 إطلالات مختلفة".. صبا مبارك تودع إجازة الصيف من اسطنبول

11:00 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
    صبا مبارك (2)
    صبا مبارك (4)
    صبا مبارك (5)
    صبا مبارك (6)
    صبا مبارك (3)
    صبا مبارك (1)
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا، 3 إطلالات مختلفة لتودع بهم إجازة الصيف من اسطنبول.

ونشرت صبا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف في اسطنبول".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العسل، قمر، حتة كريز، ايه الجمال ده كله، الجمال والرقي".

يذكر أن، آخر أعمال صبا مبارك مسلسل " 220 يوم" بطولة كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

