فيديو وصور.. حمادة صميدة ينشر صور تجمعه بـ محمد فاروق شيبا

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان حمادة صميدة جمهوره مقطع فيديو وصور جمعته بصديقه الفنان محمد فاروق شيبا، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في المقطع وهما يتابعان أحد البرامج الكرتونية عبر شاشة التليفزيون، وعلّق صميدة: "صباح الخير.. أنا عند فاروق شيبا بنتفرج على توم وجيري".

يأتي ذلك بعد ساعات من القبض على الفنان محمد فاروق شيبا، إثر تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، زُعم خلاله توجهه للسجل المدني لتجديد بطاقته الشخصية، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه مُسجلًا كـ"متوفى" منذ 3 أشهر.

ويُعد محمد فاروق شيبا من الفنانين الذين قدموا أعمالًا متنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرزها أفلام: "إبراهيم الأبيض"، "البعبع"، "جمهورية إمبابة"، "الفيل الأزرق"، "شد أجزاء"، إلى جانب مسلسلات: "ابن حلال"، "سجن النسا"، و"البرنس".

يُذكر أن شيبا شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الغاوي"، بطولة الفنان أحمد مكي.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان عزاء عمرو ستين

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها

"مين متحمس".. أشرف عبدالباقي يروج لمسلسله الجديد