تركي آل الشيخ يروج لفعاليات Grand Arrival برعاية موسم الرياض

كتبت- منال الجيوشي

انطلقت في لاس فيجاس الأمريكية، فعاليات Grand Arrival، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، في أول مواجهة وجهاً لوجه بين النجمين المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز والأميركي تيرينس كروفورد



ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع x مجموعة صور من الفعاليات،



وأكد آل الشيخ الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الملاكمة في المملكة، والنجاحات المتواصلة التي يحققها موسم الرياض في تنظيم أضخم الأحداث الرياضية العالمية



وتبدأ المباريات بمواجهة بين كانيلو وكروفورد يوم السبت المقبل 13 سبتمبر، على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.