إعلان

بوسي شلبي تشارك جمهورها صورًا من مهرجان "بردية" السينمائي

03:59 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بوسي شلبي (3)
  • عرض 6 صورة
    هالة صدقي (2)
  • عرض 6 صورة
    هالة صدقي
  • عرض 6 صورة
    بوسي شلبي (1)
  • عرض 6 صورة
    بوسي شلبي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها مجموعة صور من حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي في دورته التي تحمل اسم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد.

ونشرت بوسي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها برفقة الفنانة هالة صدقي والفنانة إلهام شاهين، وعلّقت: "مهرجان بردية.. دورة الفنان وحيد حامد".

وشهد المهرجان حضور عدد من نجوم وصناع الفن، من بينهم المخرج مروان حامد، والفنانة إلهام شاهين، وهالة صدقي، وسيمون، ومحمد فهيم، والمخرج خالد الحجر، بوسي شلبي.

اقرأ أيضًا:

مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينفرد بالعرض الدولي الأول للفيلم المصري الإماراتي الروسي المشترك موسكو كايرو

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان

نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (صور)

بوسي شلبي مهرجان بردية السينمائي وحيد حامد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح