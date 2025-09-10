بوسي شلبي تشارك جمهورها صورًا من مهرجان "بردية" السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها مجموعة صور من حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي في دورته التي تحمل اسم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد.

ونشرت بوسي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها برفقة الفنانة هالة صدقي والفنانة إلهام شاهين، وعلّقت: "مهرجان بردية.. دورة الفنان وحيد حامد".

وشهد المهرجان حضور عدد من نجوم وصناع الفن، من بينهم المخرج مروان حامد، والفنانة إلهام شاهين، وهالة صدقي، وسيمون، ومحمد فهيم، والمخرج خالد الحجر، بوسي شلبي.

اقرأ أيضًا:

مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينفرد بالعرض الدولي الأول للفيلم المصري الإماراتي الروسي المشترك موسكو كايرو

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان

نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (صور)