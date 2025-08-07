"جراحة في البنكرياس" و "إرهاق".. تفاصيل نقل أنغام وصبحي ومنير للمستشفى

كتب-مصطفى حمزة:

طاردت الأزمات الصحية ، 3 من أبرز نجوم الفن المصري، وهم الفنان محمد صبحي، والمطربة انغام، والفنان محمد منير، وأثارت قلق محبيهم على مدار الأسبوع .

ودخل الكينج محمد منير، إلى قائمة ضحايا الأزمات الصحية، إذ أعلن أمس الأربعاء عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن تأجيل حفله، وكتب: "اطمئن كل الجمهور والمحبين إني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية وحاليا في مرحلة استكمال العلاج، ونظرا لهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد واستعد لحفلات".

وأكد نادر محمد "المدير الفني لفرقة الكينج، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن النجم محمد منير، عانى من حالة إرهاق، بعد المجهود المكثف الذي بذل في بروفات الإستعداد لحفله في مهرجان العلمين، موضحا أنه من المقرر خروجه اليوم من المستشفى، و استكمال العلاج بالمنزل، مع الراحة.

وكشف الإعلامي محمود سعد، عن استعداد المطربة أنغام، للخضوع اليوم الخميس لجراحة ثانية في البنكرياس، في إحدى مستشفيات ألمانيا.

وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب :"آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها.. الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير وهتعمل العملية دي بكرة الصبح.. فارجو إن انتوا تدعولها ربنا يشفيها و يقومها بالسلامة".

وكشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن خضوع الفنان الكبير محمد صبحي، للعلاج في إحدى المستشفيات، عقب معاناته من حالة إرهاق، وذلك قبل عودته اليوم إلى منزله