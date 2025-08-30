سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة.. والجمهور: "ادعيلي واخلع الباروكة"

القاهرة- مصراوي:

شارك الفنان سعد الصغير جمهوره ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورا من أدائه مناسك العمرة، ظهر خلالها أمام الكعبة وبملابس الإحرام.

وعلق سعد "الحمد لله على تمام العمرة اللهم تقبل منا، ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته، ولا ذنبا إلا غفرته، ودعاء يطلب قبول العمل والمغفرة والنجاة من النار".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها "ما شاء الله عمرة مقبولة، عمرة مقبولة يا فنان، تقبل الله، الحمد لله رب العالمين، طب مش تخلع الباروكة في العمرة، ادعيلي يا سعد".

كان سعد نشر قبل أربعة أيام صورة تجمعه بابنته أمام صالات المطار، قبل سفرها لأداء العمرة، وعلق "حبيبة قلب بابا تروحي وترجعي بالسلامة يا رب يا حبيبتي، عمرة مقبولة بإذن الله وربنا يكرمك اللهم آمين".