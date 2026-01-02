إعلان

بإطلالة شتوية.. أحدث ظهور لـ شيماء سيف والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

03:19 م 02/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شيماء سيف بإطلالة شتوية (1)
  • عرض 6 صورة
    شيماء سيف تستعرض رشاقتها
  • عرض 6 صورة
    شيماء سيف في تركيا (1)
  • عرض 6 صورة
    شيماء سيف في تركيا (2)
  • عرض 6 صورة
    شيماء سيف بإطلالة شتوية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة شتوية لها من أحدث ظهور خلال تواجدها بتركيا.

ونشرت شيماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا حياتي على القمر، إيه القمر ده، عسل يا شيمو، جميلة، فراشة، منورة اسطنبول".

يذكر أن، شيماء سيف تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة إنجي المقدم وأحمد مجدي، وعدد من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

شيماء سيف إطلالة شتوية تركيا إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يطالبون برفع القيود عن مساعدات غزة فوراً