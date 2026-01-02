بإطلالة شتوية.. أحدث ظهور لـ شيماء سيف والجمهور يعلق (صور)

دنيا سمير غانم تنشر صورا جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة شتوية لها من أحدث ظهور خلال تواجدها بتركيا.

ونشرت شيماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا حياتي على القمر، إيه القمر ده، عسل يا شيمو، جميلة، فراشة، منورة اسطنبول".

يذكر أن، شيماء سيف تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة إنجي المقدم وأحمد مجدي، وعدد من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.