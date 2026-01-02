إعلان

نجل وحيد حامد يحيي الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والده ويطلب الدعاء

كتب : هاني صابر

03:21 م 02/01/2026 تعديل في 04:10 م

وحيد حامد

أحيا المخرج مروان حامد، الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والده السيناريسن الكبير الراحل وحيد حامد.

ونشر مروان، صورة والده الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اليوم الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والدي الحبيب الكاتب الكبير وحيد حامد .برجاء الدعاء".

ويعد الراحل وحيد حامد من مواليد محافظة الشرقية 1 يوليو 1944 ورحل عن عالمنا في 2 يناير 2021.

ويعد واحدا من أبرز كتاب السيناريو وعرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.

وتعاون مع عدد كبير من المخرجين بينهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

مروان حامد وحيد حامد إنستجرام مروان حامد

